Из России за пропаганду ЛГБТ депортировали учителя, который 3 года преподавал в Уфе

— Он прям к каждому, кто был, находил индивидуальный подход, даже если чувствовал, что есть у нас языковой барьер и мы его в какой-то момент перестаем понимать, он переспрашивал, показывал визуально, что имеет в виду. Я немецкий не так хорошо знаю, но было прям интересно. Я никогда ничего такого не замечала за ним и не слышала подобное, — поделилась с нами девушка.