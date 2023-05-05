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Из России за пропаганду ЛГБТ депортировали учителя, который 3 года преподавал в Уфе

Мужчину заподозрили в соблазнении учеников

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На вручении немецких языковых дипломов

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Учителя из Германии, который преподавал в школах Уфы немецкий язык, депортировали из России за пропаганду ЛГБТ. По версии следствия, педагог расхваливал однополые отношения и пытался соблазнить совершеннолетнего. Информацию об этом UFA1.RU подтвердили в МВД Петропавловска-Камчатского.

Александр Даниэль Рот приехал в Уфу в 2019 году от консульства ФРГ. Он преподавал немецкий как носитель в школах № 103, 86 и 47. Контракт кончился в сентябре прошлого года, после чего Рот уехал давать знания в Екатеринбург, а затем на Камчатку. Как считает следствие, Александр говорил о преимуществах однополых отношений, склонял учеников к сексу, а на полуострове и вовсе пытался соблазнить совершеннолетнего парня. Тот, однако, обратился в полицию.

Александра оштрафовали на 150 тысяч рублей и в сопровождении судебных приставов депортировали в наручниках. Ученики Александра Рота не верят в то, что он мог склонять к интиму подростков, — выпускники уфимской школы неадекватного поведения за педагогом не замечали, считают, что его оклеветали. Он всегда был на виду, помогал детям.

— Он прям к каждому, кто был, находил индивидуальный подход, даже если чувствовал, что есть у нас языковой барьер и мы его в какой-то момент перестаем понимать, он переспрашивал, показывал визуально, что имеет в виду. Я немецкий не так хорошо знаю, но было прям интересно. Я никогда ничего такого не замечала за ним и не слышала подобное, — поделилась с нами девушка.

— Какой-либо пропаганды и прочего я не припомню. [Ребята помладше] в поездки с ним катали и еще куда-то. Я слышал позитивные отзывы, и если бы он к кому полез, думаю, я бы знал. В сравнении с другим учителем просто прекрасен. На уроках не скучно, на вопросы отвечал, — рассказал выпускник.

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Александра депортировали в наручниках

Видео: Mash Batash / T.me

В консульстве ФРГ в Екатеринбурге оперативно получить комментарий не удалось. Сам Александр на связь не выходит.

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